"동양인에 안어울리는 색"…맘대로 색상 바꿔 보낸 에스티로더 인종차별 논란

[아시아경제 나한아 기자] 미국의 유명 화장품 브랜드 에스티로더 한국 지사가 고객이 선택한 색상에 대해 '동양인과는 어울리지 않는 색'이라며 마음대로 다른 색상으로 바꿔 보내 인종차별 논란에 휩싸였다.

지난 7일 각종 온라인 커뮤니티에서는 한국 모 백화점에 입점한 한 지점이 고객이 선택한 색상과는 다른 색상의 제품과 함께 '동양인에게 어울리지 않는다'라는 쪽지를 보내왔다는 내용이 도마에 올랐다.

이날 해당 쪽지 내용이 찍힌 사진이 각종 커뮤니티에 퍼졌고, 상품 판매 페이지에도 같은 내용의 쪽지를 받았다는 후기와 항의 글이 여러 건 올라왔다.

논란이 된 쪽지에는 "옵션으로 선택하신 쉘 컬러의 매트 파우더는 동양인에게 어울리지 않는 호불호가 분명한 특정 컬러"라며 "직접 컬러를 확인하지 못하는 특성상 매장에서 동양인에 가장 잘 어울리는 베스트 컬러인 아이보리 누드(21호 정도)로 발송된다"라고 적혀있다.

"옵션 변경사항이 불만족이라면 반품 처리 도와드리겠다"라는 문구도 덧붙였다.

이같은 쪽지를 받은 이들은 "선택한 옵션과 다른 제품이 도착했는데, 증정 제품이라 품절로 인한 색상 변경이었으면 괜찮았겠지만 그 위에 적힌 문구가 너무 인상적"이라며 "구매를 고려하는 분들이 있다면 참고하라고 올린다"라는 부정적인 후기를 남겼다.

또 "동양인이라면 피부색이 어두울 거라는 생각은 언제적 인종차별이냐", "동생 생일선물을 위해 산 제품이었는데 인종차별을 선물로 받았다"라며 인종차별적인 요소에 기분이 상한다며 비판한 구매자도 있었다.

일부 구매자는 "원하는 게 없어서 가장 밝은 걸 선택했는데 동양인에 어울리는 색깔로 바꿔 보내준 섬세함에 감사하다"라는 반응을 보이기도 했다.

