LG유플러스 "복합문화공간 '틈', MZ세대 소통창구로 각광"

LG유플러스는 서울 강남의 복합문화공간 '일상비일상의틈(틈)'이 MZ세대의 새로운 소통 공간으로 각광받고 있다고 8일 밝혔다. 틈을 방문한 MZ세대들의 인증샷과 자발적인 체험기가 소셜네트워크서비스(SNS)에서 화제가 되면서 미디어와 기획사들의 문의가 줄을 잇는다는 것이다.

LG유플러스는 틈에서 지난달 28일 "나만의 방식으로 일상을 바꿉니다"라는 주제로 MZ세대를 위한 언택트(비대면) 강연 '세상을 바꾸는 시간 15분(이하 세바시)'을 열었다. 이번 강연은 줌과 유튜브를 통해 라이브로 진행됐다. 래퍼 조광일, 스토리북앤필름 독립서점 운영자이자 작가인 태재, 미스코리아·카바디 국가대표 우희준, '랩하는 선생님' 달지, 패션·뷰티 크리에이터 헤이즐 등 최근 MZ세대가 열광하는 5명의 연사가 나섰다.

연사들은 MZ세대의 대표 키워드인 '마이 싸이더(My-sider·내 안의 기준을 스스로 세우고 따른다)'에 따라 스스로 삶의 방향을 정하고 성공을 향해 실천해온 경험담을 공유했다. LG유플러스는 "강연 누적 접속자 수가 1만6500여명을 넘어 역대 세바시 언택트 강연 중 최고치를 기록했다"고 밝혔다. 이 영상은 세바시 유튜브 채널(www.youtube.com/user/cbs15min)에서 다시 볼 수 있다.

지난 3일에는 서울관광재단과 KBS 2TV가 서울의 관광지를 소개하는 신규예능프로그램 '플레이 서울'의 요청으로 틈에서 촬영이 진행됐다. 최근 MZ세대들의 떠오르는 놀이터이자 각 층마다 색다른 콘텐츠로 힐링과 충전의 공간으로 주목 받는 곳이라는 주제로 틈의 곳곳이 소개됐다. 이 밖에 지난달 29일 오후 11시에는 애플 아이폰12 론칭행사인 '틈만나면 Z맘대로'도 틈에서 열렸다.

장준영 LG유플러스 브랜드마케팅담당은 "틈이 MZ세대의 소통 플랫폼으로서 공간의 개념을 넘어 그 자체가 MZ세대의 미디어 역할을 할 수 있도록 앞으로도 색다른 콘텐츠와 이벤트를 확대해 나가겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr