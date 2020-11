바이든, 오늘 황금시간대 대국민 연설

펜실베이니아 우세 속 승리 선언 가능성

트럼프, 연이틀 성명 통해 "절대 포기 안해"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 민주당 대선후보가 6일(현지시간) 밤 대국민 연설을 할 전망이다. 승리 선언 가능성이 점쳐진다.

바이든 캠프 관계자는 AP통신에 바이든이 이날 밤 자택이 위치한 델라웨어주 월밍턴에서 연설을 할 것이라고 보도했다. 카멀라 해리스 부통령 후보 역시 함께 연설할 것으로 알려졌다.

CNN방송은 바이든 후보가 이날밤 황금시간대에 대국민 연설에 나설 것이라면서 참모들은 승리 연설이 될 것으로 보고 있지만 개표 상황에 달려 있는 상태라고 보도했다.

뉴욕타임스에 따르면 바이든 후보는 승리에 필요한 선거인단 270명 중 253명을 확보한 상태다. 펜실베이니아와 조지아, 애리조나, 네바다 가운데 한 두 곳만 가져오면 대선에서 승리한다.

바이든이 역전에 성공한 조지아주는 검표를 하기로 하며 결론이 지연되고 있다. 펜실베이니아주에서는 바이든이 역전 후 격차가 벌어지고 있어 이곳 개표가 완료돼면 승리 선언을 할 수 있다.

도널드 트럼프 대통령은 하루전 백악관에서 선거 결과 불복을 선언한데 이어 이날도 트위터와 성명을 통해 선거 사기 주장을 멈추지 않고 있다.

트럼프 대통령은 이날 발표한 성명에서 "우리는 미국민이 정부에 대해 신뢰할 수 있도록 모든 법적인 측면에서 이 과정을 추진할 것"이라면서 "나는 당신과 우리나라를 위해 절대 포기하지 않겠다"고 주장했다.

트럼프 대통령의 반발 속에 개표가 진행주인 지역에서 트럼프 지지자들의 항의도 곳곳에서 발생하고 있다. 이날 애리조나 피닉스, 펜실베이니아주 필라델피아의 개표소 앞에는 트럼프 지지자들이 몰려와 개표중단을 요구하는 시위를 벌이고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr