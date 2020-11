국내 4년제 및 전문대학 재학생

학자금 지원 3구간 이하 학생 900여명 대상

직전 학기 12학점 이수·C학점 이상 받아야

[아시아경제 이현주 기자] 저소득층 대학생들을 대상으로 휴대용 스마트 기기(태블릿PC)가 무상으로 지원된다. 지원을 희망하는 학생은 한국장학재단 홈페이지에서 신청해야 한다.

교육부와 한국장학재단은 이런 내용의 '푸른등대 디지털 교육지원 사업'을 추진한다고 8일 밝혔다.

지원 대상은 국내 4년제 및 전문대 재학생 중 경제적 여건이 어려운 학자금 지원 3구간 이하 학생 약 900명이다. 직전 학기 12학점 이상 이수하고 성적 C학점 이상인 경우 요건에 해당된다.

희망 학생은 이달 16일부터 27일 오후 6시까지 한국장학재단 홈페이지에서 신청해야 한다. 심사를 거쳐 12월 중 기기가 지원된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr