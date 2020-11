[아시아경제 김민영 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 이틀 연속 1000명대를 기록했다.

현지 공영방송 NHK의 집계에 따르면 6일 오후 6시 30분 현재 이날 일본 신규 코로나19 확진자는 1123명이다. 누적 확진자는 10만6916명으로 집계됐다.

일본에선 전날 1048명의 코로나19 감염자가 새로 확인돼 8월 21일(1034명) 이후 76일 만에 1000명대를 넘어섰다.

스가 요시히데 일본 총리는 이날 참의원 예산위원회에서 전날 코로나19 신규 확진자가 1000명을 넘은 것에 대해 “지금까지 이상으로 강한 경계감을 가지고 상황을 주시할 필요가 있다”고 말했다.

