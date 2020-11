美언론 "조지아에서 바이든 역전"…당선 눈앞(종합)

개표율 99%, 선거인단 16명 지역

득표율은 49.4%로 두 후보 '동률'

조지아 확보 시 바이든 매직넘어 '1명'

[아시아경제 김민영 기자] 이번 미국 대통령 선거 초경합 지역 중 하나인 조지아주에서 조 바이든 민주당 대선 후보가 도널드 트럼프 미 대통령을 917표 차이로 따돌리며 역전했다고 CNN방송, 폭스뉴스, 뉴욕타임스(NYT) 등 미 언론이 6일(현지시간) 일제히 보도했다.

조지아는 현재 개표가 99% 이뤄진 상황에서 트럼프 대통령과 바이든 후보가 득표율 49.4%의 동률을 기록할 정도로 초박빙인 핵심 경합주다.

선거인단 16명인 조지아주는 개표 초반까지만 해도 트럼프 대통령이 우위를 보였다. 10%포인트 안팎으로 계속 앞었으나 뒤늦게 개표가 시작된 우편투표가 바이든 후보에게 대거 쏠리면서 트럼프 대통령을 맹추격했다.

개표 막바지에 이를수록 득표수가 급격히 좁혀졌다. 한국시간으로 이날 오후 3시까지만 해도 트럼프 대통령이 1800여표 앞서있었으나 결국 역전됐다.

아직 승부가 가려지지 않은 주는 조지아와 펜실베이니아(선거인단 20명), 노스캐롤라이나(15명), 네바다(6명) 등 4개 주다.

애리조나(선거인단 11명)의 경우 현지 언론의 결과 예측이 엇갈리고 있다. AP와 AFP통신, 폭스뉴스 등은 바이든 후보가 애리조나를 가져와 지금까지 264명의 선거인단을 확보했다고 예측했다. 이 매체들의 예측에 따라 바이든 후보가 조지아주에서 승리하면 대통령 당선에 필요한 매직넘버 270명을 뛰어넘는 280명을 확보, 당선이 확정된다.

반면 NYT는 애리조나를 제외하고 현재 바이든이 253명, 트럼프가 213명의 선거인단을 확보한 것으로 보고 있다. 이럴 경우 바이든 후보가 조지아에서 승리하면 선거인단 269명으로 매직넘버를 단 1명 남겨두게 된다.

