[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 6일 오후 1시25분께 경북 안동시 풍산읍 마애리 음식물자원화시설에서 소화조 탱크 공사를 하던 근로자 A(51)씨가 철판 더미에 깔렸다.

신고를 받고 출동한 119구조대에 의해 구조된 A씨는 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.

경찰은 A씨가 소화조 탱크를 해체하다가 옆에 쌓인 철판 더미가 무너지면서 변을 당한 것으로 보고 공사업체 관계자 등을 상대로 경위를 조사중이다.

