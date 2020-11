강동구-고흥군 상생발전 위한 자매결연 체결

5일 강동구와 고흥군의 상생발전 위한 자매결연 협약 체결...지속적이고 실질적 교류 통해 상호 발전하는 동반자적 관계 다질 것

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 5일 강동구청 대강당에서 전남 고흥군과 지역 상생 발전을 위한 자매결연을 체결했다.

이날 체결식에는 이정훈 강동구청장과 송귀근 고흥군수를 비롯 양 도시 의회 의장, 지역 사회단체장 등 50여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

두 도시는 올 6월 교류 의향을 확인, 7월30일 고흥군에서 우호교류 협약을 맺은 바 있다. 코로나19로 인해 만남은 최소화했지만 지속적으로 소통하고 교류, 이번 ‘자매결연’이라는 결실을 맺게 됐다.

강동구와 고흥군은 이날 체결에 따라 상호 신의성실과 호혜평등의 원칙을 바탕으로 행정, 경제, 문화, 체육, 관광 등 지역 사회 전반에 걸쳐 능동적인 교류 협력 체계를 구축, 지역 주민과 단체 등 민간 부분의 내실 있는 교류 촉진에 힘쓰며 상호 간 필요한 정책과 정보를 적극적으로 공유해나가게 된다.

이정훈 강동구청장은 “청정 자연과 첨단과학이 공존하는 고흥군과 자매결연 체결을 뜻깊게 생각한다. 앞으로 지속적이고 실질적 교류를 통해 상호 발전할 수 있는 동반자로서의 관계를 다져가겠다”고 말했다.

한편, 강동구 직영매장 도시농업지원센터 싱싱드림(강동구 동남로 922, 고덕동)에서는 9월부터 유자, 석류 등 고흥군의 지역 특산물을 선보이고 있다.

구 관계자는 "주민에게는 신선한 농수산물을, 고흥군의 농가에는 안정적인 판로를 제공해 도농상생의 길을 열어가고 있다"고 밝혔다.

