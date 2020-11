[아시아경제 김민영 기자]러시아에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 6일(현지시간) 하루 새 2만명 이상 늘었다.

러시아 정부의 코로나19 유입·확산방지 대책본부는 이날 "지난 하루 동안 수도 모스크바를 포함한 전국 85개 지역에서 2만582명이 새로 확진돼 누적 감염자가 173만3440명으로 늘었다"고 밝혔다. 이 확진자 수는 역대 최대치 기록이다.

누적 확진자 수는 미국, 인도, 브라질에 이어 세계 4위다.

이날 모스크바에서만 하루에 6253명의 신규 확진자가 나와 누적 확진자가 45만6689명으로 증가했다.

전날(5255명)과 비교해도 1000명 가까이 급증했다.

사망자는 러시아 전역에서 378명이 추가돼 누적 사망자가 2만9887명이 됐다.

