[아시아경제 강나훔 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 6일 드루킹 댓글 사건 항소심에서 유죄 판결을 받은 김경수 경남지사에 대해 아쉬움을 드러냈다.

이 대표는 이날 페이스북에서 "김 지사에 대한 항소심 판결은 아쉽다"며 "대법원이 현명한 판단을 내릴 것"이라고 밝혔다.

또 "선거법 위반이 아니라는 법원의 판단은 당연하다"며 "다른 부분에 대한 판단은 대법원에서 바로잡히리라 기대한다"고 했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr