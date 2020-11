[아시아경제 강나훔 기자] 이재명 경기지사가 6일 드루킹 댓글 사건 항소심에서 유죄 판결을 받은 김경수 경남지사에 대해 "안타깝다"고 밝혔다.

이 지사는 이날 오후 국회에서 열린 국민의힘-경기도 예산정책협의회에 참석한 후 기자들과 만나 "같은 행정을 맡은 사람으로서 안타깝게 생각한다"고 말했다.

이 지사는 "대법원 재판이 남아있으니 잘 수습되길 바란다"며 "경남도정도 잘 수행하길 바란다"고 했다.

