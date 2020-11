윤상현 의원, 함바브로커에 경쟁후보 허위고소 시켜…추가 기소

[아시아경제 박혜숙 기자] 무소속 윤상현(57) 의원이 올해 4·15 총선때 '함바(건설현장 간이식당) 브로커' 유상봉(74)씨를 시켜 경쟁 후보에 대해 허위내용의 고소를 하게 한 혐의로 기소됐다.

인천지검 형사7부(부장검사 이희동)는 윤 의원을 공직선거법상 허위사실 공표 등의 혐의로 추가 기소했다고 6일 밝혔다.

윤 의원은 올해 4·15 총선 당시 인천 동구·미추홀구을 선거구의 경쟁 후보였던 미래통합당(현 국민의힘) 안상수(73) 전 의원을 허위 내용으로 고소하라고 유씨에게 시키고, 한 언론사를 통해 이 같은 내용이 기사로 보도되게 한 혐의를 받고 있다.

실제로 총선을 앞두고 유씨는 "2009년 안 전 의원이 인천시장으로 재직할 때 건설 현장에서 이권을 챙겨주는 대가로 내연녀 등을 통해 수십억 원을 받아 챙겼다"고 주장하며 검찰에 고소장을 제출했다.

인천지역 한 언론사는 이 고소장을 토대로 안 전 의원과 관련한 허위 내용의 기사를 보도했다. 이후 윤 의원은 허위 보도에 관여한 해당 언론사 대표 등에게 식사를 제공한 것으로 검찰 조사결과 드러났다.

유씨의 총선 불법 개입 사건에 연루돼 재판에 넘겨진 피고인은 윤 의원과 그의 4급 보좌관을 비롯해 유씨 아들 등 모두 11명이며, 이들 중 6명은 구속기소 됐다.

앞서 검찰은 지난달 중순 윤 의원을 공직선거법상 이익제공 혐의로 불구속기소 했으며, 첫 공판준비기일은 오는 20일 열릴 예정이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr