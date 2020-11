"보궐, 학습기회" "의원님 살려 주십시오 하세요" 막말 논란

[아시아경제 원다라 기자] "(서울ㆍ부산시장 보궐) 선거비용 838억원, 국민전체 성인지 집단학습 할수 있는 기회" (국회 예산결산특별위원회 전체회의ㆍ이정옥 여성가족부 장관). "(법원행정처장에) 의원님들, 살려주십시오 한 번 하세요. (국회 법제사법위원회 전체회의ㆍ박범계 더불어민주당 의원)'.

6일 이 장관, 박 의원 발언의 후폭풍이 지속되고 있다. 오거돈 전 부산시장 성폭력 피해자 A씨는 5일 이 장관 발언 후 오거돈 성폭력사건공동대책위원회를 통해 "오거돈 사건이 집단학습기회라니, 그럼 나는 학습교재냐"고 말했다. 이어 "주변에 피해 주기 싫어서 악착같이 멀쩡한 척하면서 꾸역꾸역 살고 있는데 여성부 장관이라는 사람이 어떻게 내 인생을 수단 취급할 수가 있나, 내가 어떻게 사는지 티끌만한 관심이라도 있다면 저따위 말은 절대 못한다"고도 비판했다.

전주혜 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에서 "피해자들에게 모욕적인 발언이자 2차 가해"라며 이 장관의 사퇴를 총구했다. 정호진 정의당 수석대변인도 "권력형 성범죄가 초래한 선거를 두고 국민 집단 학습의 기회라니 여가부 장관이 맞느냐"고 비판했다. 진중권 전 동양대 교수는 "성추행은 자기들이 해놓고 국민한테 838억원 자비를 들여 성인지 학습을 받으라고 한다"고 지적했다.

"과잉정쟁"이라고 주장하던 이 장관은 논란이 확산되자 같은날 예결위 오후 회의에서 "피해자에게 송구스럽다는 생각이 든다. 성인지 교육이 많이 필요하다는 것에 압도돼 그런 표현을 한 것으로 오해 소지가 있다"고 말했다.

국민의힘 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 자신의 페이스북에 박 의원의 발언을 담은 기사를 공유하며 "'살려달라고 해보라'는 이번 국회발언은 가히 막말의 최고봉"이라며 "박 의원은 죄의식이나 양심이 현저히 모자라지 않나 싶기도 하다. 남에게 호통치기 전에 스스로 반성하고 자숙하시길 바란다"고 비판했다.

박 의원은 자신의 이름이 인터넷 실시간 검색 순위에 오르내리는 등 논란이 확산되자 보도자료를 통해 "저는 예산이 회복되어야 한다는 절실한 마음으로 그런 질의를 한 것"이라며 "다만 이 표현이 국회의원이 우월적 권한을 남용한것처럼 오해를 불러일으킬 수도 있었다고 생각한다"고 사과했다. 또 "법원행정처장님께는 간접적으로 표현에 언짢으시지 않으셨는지 여쭈었고, 괘념치 말라는 간접 전언도 받았다"고 덧붙이기도 했다.

앞선 노영민 대통령 비서실장 발언의 여파도 이어졌다. 노 실장은 지난 4일 국회 운영위 국정감사에 출석해 광화문 집회와 관련한 질의에 "불법집회에 참석한 사람을 옹호하는건가, 살인자다. 살인자!"라고 말했다. 국민의힘이 "권력에 취한 이 정부의 오만을 보여주는 것"이라며 "국민을 살인자라고 하고 있다"고 비판하자 노 실장은 "과한표현이었다"고 유감을 표시했다.

