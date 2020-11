전남 소방공무원 신규 채용시험 519명 합격

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 소방공무원 신규 채용시험에 519명이 최종 합격했다.

6일 전남소방본부에 따르면 이번 신규 채용시험 합격자는 공채 346명·경채 173명이다.

분야별로는 ▲일반소방 346명(남자 336, 소방 여자 10) ▲선박항해사 2명 ▲선박기관사 1명 ▲화학 10명 ▲정보통신 6명 ▲전기 5명 ▲구조 40명 ▲구급 91명(남자 76·구급 여자 15) ▲자동차운전 6명 ▲자동차 정비 2명 ▲소방관련학과 10명이다.

채용후보자 등록은 나주소방서 3층 대회의실에서 11월 17~20일 기간 동안 진행된다.

등록을 하지 않을 경우 소방공무원으로 임용될 의사가 없는 것으로 간주한다.

등록 시 반드시 마스크를 착용해야 하며 등록기간에 주민등록증, 운전면허증 여권 중 하나를 신분증으로 지참해야 한다.

최종합격자는 오는 30일부터 순차적으로 전남소방학교에서 160명 등 12주 교육 후 일선 소방서에 배치될 예정이다.

최종합격자 발표에 대한 자세한 문의는 전남도 인재채용팀에서 확인할 수 있으며, 채용후보자 등록은 전남소방본부 소방행정팀에 문의할 수 있다.

