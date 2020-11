재규어랜드로버, 11월 전국 주말 시승행사 개최

9월 출시 '올 뉴 디펜더' 첫 시승 기회

[아시아경제 김지희 기자] 재규어 랜드로버 코리아는 다가오는 연말을 맞아 이달 7일부터 22일까지 주말마다 전국 시승행사 ‘재규어 랜드로버 어반 드라이브’를 개최하고 11월 한 달 동안 특별 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

재규어 랜드로버 전 모델을 직접 경험할 수 있는 시승행사인 ‘재규어 랜드로버 어반 드라이브’는 전국 27개 재규어 랜드로버 공식 전시장과 부티크, 재규어 랜드로버 스튜디오 스타필드 하남에서 이달 7일, 8일, 14일, 15일, 21일, 22일 등 총 6일간 실시된다.

이번 시승행사에서는 지난 9월 국내 최초 출시된 랜드로버 올 뉴 디펜더와 레인지로버, 디스커버리 등 세 가지 라인업을 경험할 수 있다. 특히 올 뉴 디펜더를 시승행사에서 만날 수 있는 첫 기회다.

재규어는 고급스러운 디자인과 다이내믹한 퍼포먼스를 갖춘 2020년형 프리미엄 스포츠 중형 세단 XF와 정교한 성능 및 실용성이 돋보이는 F-PACE를 경험할 수 있도록 했다. 또 순수 전기 퍼포먼스 SUV I-PACE와 스포츠카의 성능과 SUV의 실용성이 조화를 이루는 E-PACE, F-TYPE, 플래그십 세단 XJ 등도 시승해 볼 수 있다.

이번 어반 드라이브에서 시승을 완료한 모든 고객에게 재규어 랜드로버 라이프스타일 컬렉션도 증정한다. 참가 당일 신차 계약 및 11월 출고를 완료한 고객에게는 70만원 상당의 가민 프리미엄 골프 스마트워치 S62와 퀵 피트 밴드 세트를 사은품으로 제공한다. 이밖에도 이번 시승행사 참가 고객은 재규어 랜드로버 라이프스타일 컬렉션을 10% 할인된 금액으로 구매 가능하다.

시승행사와 더불어 특별 프로모션도 실시한다. 랜드로버 뉴 디스커버리, 뉴 디스커버리 스포츠 구매 시 5년으로 연장된 보증 프로그램과 5년 서비스 플랜을 제공하며, 500만원 현금을 지원하는 ‘랜드로버 디스커버리 패밀리 5+5+5’ 프로모션이 진행된다. 디스커버리 패밀리(뉴 디스커버리 및 뉴 디스커버리 스포츠) 디젤 모델 구매 고객에 한해 차량 사고 시 동종 신차로 교환해주는 ‘신차 보상 보험’ 무상 가입 혜택도 함께 제공된다. 차대차 사고 발생 시 운전자 과실이 50% 이하이고 차량가격의 30% 이상 수리비가 발생한 경우 적용된다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr