[아시아경제 금보령 기자] 코오롱인더스트리는 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 대비 44.4% 감소한 286억8000만원으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다.

같은 기간 매출액은 9575억2300만원으로 10.28% 줄었다.

