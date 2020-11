6일 서울시교육청 정문 앞에서 민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부 서울지부 주최로 '학교 돌봄 공공성 강화를 위한 초등돌봄전담사 총파업 대회'가 열리고 있다. /문호남 기자 munonam@

