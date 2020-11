역사박물관 '독립신문 상해판'도 문화재로…

'대구 동인초등학교 강당'도 가치 인정받아

대한민국임시정부의 역할과 존재가치를 실증하는 ‘독립신문(獨立新聞) 상해판’이 문화재로 등록됐다.

문화재청은 ‘독립신문 상해판’과 ‘대구 동인초등학교 강당’을 각각 국가등록문화재 제510-2호와 제798호로 등록했다고 6일 전했다. 대한민국역사박물관에 있는 ‘독립신문 상해판’은 1919년 8월~1926년 11월 국한문으로 발행된 대한민국임시정부 기관지다. 국제 정세, 임시정부 활동상, 국내외 독립운동 동향 등을 담고 있다. 문화재로 등록된 건 198개 호 가운데 창간호와 마지막 호를 포함한 170개 호다. 여기서 5개 호는 기존에 확인되지 않은 것(제177~180호·제195호)이다. 관계자는 “177개 호로 구성된 기존 ‘독립신문 상해판(국가등록문화재 제510호)’과 더불어 학술연구·전시·교육 가치가 높다”고 평했다.

‘대구 동인초등학교 강당’은 1935~1937년 건립됐다고 추정되는 건물이다. 층고(건물의 층과 층 사이의 높이) 확보를 위해 맨사드 지붕(mansard roof)을 사용했다. 모임지붕의 상부와 하부 지붕 면에서 경사를 완급 2단으로 했다. 꼭대기에서는 경사가 완만하지만, 밑부분에서는 가파르다. 관계자는 “대구 구 도심의 오래된 학교시설로서 근대기 도시 공간의 구조 및 변화를 잘 보여준다. 도시 역사는 물론 교육사·지역사적 의미가 크다”고 설명했다.

