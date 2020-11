하이트진로 '테라', 미쉐린 가이드 서울 공식 맥주 파트너로 활동

[아시아경제 최신혜 기자] 하이트진로는 테라와 미쉐린 가이드 서울이 2년 연속 공식 파트너십을 체결하고 다채로운 국내 미식문화의 확산을 위한 브랜드 활동을 계속한다고 6일 밝혔다. 미쉐린 가이드 서울과 공식 파트너십을 체결한 것은 국내 맥주 브랜드 중 테라가 유일하며, 2년 연속 체결 역시 처음이다.

미쉐린 가이드 서울 관계자는 "차별화된 제품 가치를 담은 테라와 다양한 활동을 통해 국내 소비자들에게 보다 즐겁고 새로운 미식문화를 제안하고자 작년에 이어 올해도 공식 맥주 파트너로 선정하게 됐다"며 "두 브랜드가 만나 더욱 생동감 있는 미식문화를 만들어 나가기를 기대한다"고 전했다.

하이트진로 테라는 지난해 공식파트너십을 체결하고 2019년 미쉐린 가이드 고메 페어 참여를 시작으로 미쉐린 가이드 서울 2020 1스타 레스토랑 ‘오프레’, 빕구르망 ‘금돼지식당’과 함께 미식 문화를 주제로 한 콘텐츠를 제작하는 등 대중들에게 다양한 미식문화를 소개해 왔다.

올해는 오는 19일 미쉐린 가이드 서울이 주최하는 ‘미쉐린 가이드 서울 2021 발간 행사’ 참여를 비롯해 ▲미쉐린 푸드 페스티벌, ▲미식문화 페스티벌, ▲미쉐린 가이드 서울 2021 선정 셰프들과의 컬래버레이션 콘텐츠 제작 등 다양한협업 활동을 진행할 계획이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr