HDC현대산업개발·롯데건설, 화성 '반정 아이파크 캐슬' 이달 분양

[아시아경제 최동현 기자] HDC현대산업개발이 롯데건설과 경기 화성시 반정동에 짓는 '반정 아이파크 캐슬'의 사이버 견본주택을 열고 본격적인 분양 절차에 돌입한다고 6일 밝혔다.

이 단지는 총 2개단지로 반정동 621-101과 621-87 일원에 들어선다. 4단지는 지하 2층~지상 17층, 14개동, 59~105㎡(이하 전용면적) 986가구로 구성됐다. 5단지는 지하 3층~지상 19층, 20개동, 59~156㎡ 1378가구 규모로 이뤄진다. 면적별로 ▲59㎡ 361가구 ▲75㎡ 704가구 ▲84㎡ 1156가구 ▲103㎡ 2가구 ▲105㎡ 124가구 ▲112㎡ 2가구 ▲119㎡ 3가구 ▲121㎡ 3가구 ▲130㎡ 7가구 ▲156㎡ 2가구 등이다.

단지는 수원시 영통구 생활권 내 위치해 잘 갖춰진 인프라를 누릴 수 있다. 도보로 약 15분 거리에 이마트트레이더스(수원신동점)와 반경 2.5㎞ 내 롯데마트(권선점), 이마트(수원점), NC백화점(수원점), 메가박스(수원점), 수원수산시장 등 쇼핑·문화시설 이용이 수월하다.

주거환경도 쾌적하다. 잔디광장, 어린이숲놀이터, 망포글빛도서관 등이 조성된 4만5000여㎡ 규모의 글빛누리공원을 도보로 이용할 수 있으며 지성공원 등도 인접해 있다. 교육여건으로는 망포4지구 내 초등학교 부지가 계획돼 있어 향후 도보 통학이 가능하다. 영통구청과 망포역, 영통역 일대에 조성된 영통 학원가도 차량으로 약 10분 거리다.

교통도 편리하다. 단지에서 2㎞ 내 수인분당선 망포역, 매탄권선역을 통해 강남권까지 환승없이 이동할 수 있고 KTX 경부선·1호선·수인분당선 환승역인 수원역까지도 10분대면 도착할 수 있다. 망포역에서 1개 정거장 거리의 영통역을 통해서는 인덕원~동탄 복선전철(2026년 개통 예정) 이용이 가능하다. 이와 함께 덕영대로, 1번 국도, 경부고속도로, 용인~서울고속도로, 영동고속도로 등 진입도 용이하다.

직주근접 배후수요도 기대된다. 삼성전자 본사가 위치한 삼성디지털시티 수원사업장이 단지와 약 2㎞ 거리에 위치한다. 삼성전자 나노시티 화성캠퍼스와 기흥캠퍼스도 차량으로 15분대면 이동 가능하다. 분양 관계자는 “수원시 영통생활권에 속해 있으면서도 행정구역상으로는 화성시이다 보니 한층 완화된 규제가 적용돼 인근 지역민들의 관심이 높다”며 “도시개발사업을 통해 조성되는 만큼 주변으로 잘 정돈된 인프라를 누릴 수 있을 것"이라고 설명했다.

이 단지가 들어서는 곳은 지난해 초 입주를 마친 영통 아이파크 캐슬 1·2단지(2945가구)와 지난 7월 분양을 마친 영통 아이파크 캐슬 3단지(664가구), 그리고 이번 분양 사업지(2364가구)까지 총 5973가구 규모의 아이파크 캐슬 브랜드타운으로 이뤄진다.

청약 일정은 오는 16일 특별공급을 시작으로 17일 1순위 당해, 18일 1순위 기타, 19일 2순위가 진행된다. 25일 5단지, 26일엔 4단지 당첨자 발표가 진행된다. 12월11~21일까지 당첨자 계약이 진행될 예정이다.

