에코프로, 인적분할로 사업 개편

[아시아경제 이민지 기자] 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 47,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,000 2020.11.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일에코프로, 계열사 에코프로지이엠 주식 284억원에 추가취득 에코프로, 2차전지(소재/부품) 테마 상승세에 7.11% ↑ close 는 6일 회사를 자회사와 피투자회사 지분의 관리와 투자사업 부문을 담당하는 존속회사 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 47,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,000 2020.11.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일에코프로, 계열사 에코프로지이엠 주식 284억원에 추가취득 에코프로, 2차전지(소재/부품) 테마 상승세에 7.11% ↑ close 와 환경사업 부문 신설회사 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 47,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,000 2020.11.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일에코프로, 계열사 에코프로지이엠 주식 284억원에 추가취득 에코프로, 2차전지(소재/부품) 테마 상승세에 7.11% ↑ close 인사이트(가칭)으로 인적분할한다고 공시했다. 분할 기일은 내년 5월 1일이다.

회사 측은 “ 분할 존속회사는 지주회사로 전환함으로써 경영 효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립할 것”이라며 “분할 후 분할 신설회사의 발행주식은 한국거래소의 코스닥시장 상장 규정에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 코스닥시장에 재상장하고, 분할 존속회사의 발행주식은 변경상장할 예정”이라고 설명했다.

이에 따라 거래소 코스닥시장본부는 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 47,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,000 2020.11.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일에코프로, 계열사 에코프로지이엠 주식 284억원에 추가취득 에코프로, 2차전지(소재/부품) 테마 상승세에 7.11% ↑ close 에 대해 정규시장 매매 개시 시점부터 30분 경과 시점까지 주권 매매를 정지한다고 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr