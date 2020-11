롯데푸드, 수험생 응원하는 ‘합격돼지바’ 한시 운영

[아시아경제 최신혜 기자] 롯데푸드는 '합격돼지바'를 한시적으로 운영하면서 수험생 응원 캠페인을 진행한다고 6일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 수능이 연기되고 등교를 못하는 등 어려움에 시달린 수험생을 응원하는 이벤트다.

이벤트 참여 방법은 간단하다. 합격돼지바를 구매한 뒤 인증샷을 찍어 개인 인스타그램에 게시하고 #합격돼지바, #돼지바이벤트 해시태그를 달면 된다. 이벤트 참여자 500명에게 돼지바 수능 합격기원 키트를 전달한다. 수험생, 부모님, 친구 등 누구나 참여할 수 있다. 당첨자 수 500명은 수능 만점을 의미한다.

돼지바 수능 합격기원 키트는 마스크 2개, 돼지바 핫팩, 돼지바 연필 3자루와 지우개, 컴퓨터용 사인펜, 돼지바 파우치로 구성했다. 실제 시험장에서 유용하게 사용할 수 있으면서도, 다 잘되라는 풍성한 돼지바 이미지를 담았다.

한정판 합격돼지바는 돼지 캐릭터가 학사모와 안경을 쓰고 연필과 합격증을 들고 있다. 또 합격 기원 리본 디자인 추가해 수험생 응원의 뜻을 담았다. 롯데푸드는 합격돼지바를 12월까지 한시적으로 운영할 계획이다. 소매점 및 편의점에서 구매할 수 있다.

롯데푸드 관계자는 “코로나19로 어느 해보다 힘들었을 수험생을 응원하고자 이번 이벤트를 준비했다”며 “다른 변수 없이 온전히 시험에 집중해 좋은 결과가 있길 바란다”고 말했다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr