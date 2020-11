연세대·단국대, 정부 무역구제제도 논문발표대회 수상

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부 무역위원회는 '제21회 무역구제제도 대학(원)생 논문발표대회를 열고 6일 무역구제학회 홈페이지에 수상자를 발표했다.

대상인 산업통상자원부 장관상은 연세대 김창훈, 유가희, 김민경 팀과 단국대 우경서, 정지예, 조예진 팀이 받게 됐다.

연세대 팀은 '반덤핑관세 부과시 공익개념 적용에 관한 연구: 유럽연합(EU)과 캐나다를 통한 한국에의 시사점'을 주제로 반덤핑제도에서의 공익개념을 설명하고, 적용 필요성 및 시사점을 도출해 좋은 평가를 받았다.

단국대 팀은 '미국·EU 우회덤핑규정의 요건별 사례분석을 통한 대응방안 및 시사점'을 주제로 우회덤핑 판정사례 및 이에 대한 대응방안을 심도 있게 분석해 대상을 받게 됐다.

그 외 최우수상은 서울대 대학원 전현지(무역협회장상), 단국대 정지웅, 구성환, 이영호 팀(중기중앙회장상) 등 총 8팀이 수상했다.

논문발표대회는 지난 2000년부터 매년 개최됐다. 올해로 21회째를 맞았다. 무역구제제도(반덤핑, 상계관세, 세이프가드제도 등)와 관련된 대학(원)생의 우수논문을 시상하여 전문 역량을 강화하기 위해 마련된 행사다.

이번 대회엔 보호무역주의 심화에 따른 국제통상 환경의 변화 추세를 반영한 다양한 주제의 논문이 출품됐다.

세계무역기구(WTO) 반덤핑협정상 최소부과원칙 적용의 문제점 및 개선방안, 인도의 반덤핑 제도와 WTO 반덤핑협정의 합치성 연구 등을 다룬 논문이 대표적이다.

무역위원회 관계자는 "무역위는 앞으로도 무역구제 전문가 양성을 위한 관련 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr