[아시아경제 문채석 기자] 원자력안전위원회와 한국원자력안전기술원(KINS)은 한국수력원자력이 지난 2014년 12월 신청한 신한울 1호기 운영허가에 대한 심사·검사보고서 초안을 공개했다고 5일 밝혔다.

심사·검사보고서 초안은 원자력안전정보공개센터에서 확인할 수 있다.

이 심사·검사보고서는 한국수력원자력이 제출한 신한울 1호기 운영허가 신청서류 7종과 원자로 및 관계시설의 안전성과 성능 등에 대해 KINS가 약 6년간 심사·검사한 결과를 종합 정리한 것으로 원자력안전전문위원회의 사전 검토를 마쳤다.

원안위는 KINS의 심·검사 결과와 원자력안전전문위원회의 사전 검토 결과를 바탕으로 향후 원안위 전체회의 심의를 통해 신한울 1호기 운영허가 여부를 결정할 예정이라고 밝혔다.

