광양시의회, 올해 행정사무감사 앞두고 시민 의견 수렴

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시의회는 올해 행정사무감사를 앞두고 오는18일까지 시민의견을 접수한다고 밝혔다.

이번 의견수렴은 시정의 주요시책 개선 사항, 시민생활 불편사례, 예산 절감 방안, 기타 개선 사항 등을 접수받아 행정사무감사를 위한 참고자료로 활용하기 위한 것이다.

다만 개인 사생활 침해, 재판 진행 또는 수사 중인 사항, 감사 중이거나 감사가 종료된 사항, 익명에 의한 제보 등은 제외한다.

제출 방법은 광양시의회를 방문, 홈페이지, 우편, 팩스 그 외 사항은 의회사무국으로 문의하면 된다.

한편, 올해 행정사무감사는 제294회 정례회 기간 중 오는 26일부터 내달 4일까지 9일간 광양시 행정기구와 12개 읍면동, 민간 수탁단체 등을 대상으로 실시할 계획이다.

진수화 의장은 ‘시민들의 많은 의견 부탁드린다’며 ‘시민의 목소리를 듣는 것은 행정의 효율성을 높이는 것은 물론 시민과 소통하는 대의기관으로서 지방의회 본연의 역할에 충실하고자 한다’고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr