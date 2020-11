윤영덕 의원, 지역 학교 교육환경 개선 10억 8800만 원 확보

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 윤영덕 국회의원(더불어민주당·광주 동남갑)은 교육부로부터 남구 지역 학교 교육환경 개선을 위한 특별교부금 10억 8800만 원이 확정됐다고 4일 밝혔다.

이번에 확정 통보된 남구 지역 교육현안수요 교육부 특별교부금은 주월중학교 외벽보수 공사 6억 3200만 원, 진월초등학교 냉난방개선 공사 4억 5600만 원 등이다.

주월중의 경우 학생들의 안전을 위협하는 노후 외벽 문제가 계속 지적돼 왔다.

진월초는 노후화된 냉난방기로 인해 여름과 겨울 쾌적한 실내온도를 유지할 수 없어 학생들이 불편을 겪어왔다.

윤영덕 의원은 “이번 교육부 특별교부금 확정으로 주월중과 진월초 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 학교생활을 할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이어 “교육부의 지방교육재정 교부금 감소로 교육청의 교육재정 운용이 어려운 상황이다”며 “앞으로 교육부 특별교부금을 통해 남구 지역 학교 교육환경 개선사업이 원활히 추진돼 쾌적하고 안전한 학교 환경이 조성될 수 있도록 교육부와 광주시교육청과 긴밀히 협력해 지원해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr