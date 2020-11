'국가연구개발 우수성과 100선'에 농림식품 R&D 12건 선정

[아시아경제 이광호 기자]농림축산식품부는 농림식품 분야의 연구개발 성과 12건이 '2020 국가연구개발 우수성과 100선'에 선정됐다고 4일 밝혔다.

과기정통부에서는 과학기술인의 자긍심을 고취하고 우수한 국가연구개발 성과를 홍보하기 위해 매년 우수성과를 선정하고 있으며, 우수성과는 총 6개 분야(기계·소재, 생명·해양, 에너지·환경, 정보·전자, 융합, 순수기초·인프라)로 구성된다.

농식품부는 생명·해양 분야에 3건, 에너지·환경 분야에 1건 등 4건, 농촌진흥청은 생명·해양 분야 6건, 순수기초·인프라 분야 1건 등 7건, 산림청은 생명·해양 분야에 1건의 우수성과를 기록했다.

국가 연구개발(R&D) 예산 약 24조원 중 농림식품 R&D 예산이 차지하는 비중이 4.4%(약 1조)가량인 점을 고려할 때 우수성과 100선 중 12건이 선정된 것은 돋보이는 성과라고 할 수 있다.

김상경 농식품부 과학기술정책과 과장은 "우수성과 100선에 선정된 연구자에게는 인증서와 현판이 수여되며, 2년간 R&D 과제 선정 시 가점을 부여할 계획"이라며 "지속적인 연구개발 지원을 통해 농림식품 현장의 문제를 해결하는 데 도움이 되는 과학기술 성과를 얻을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr