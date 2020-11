“나라밖이 내 일터가”…KOTRA, 해외취업 수기집 발간

[아시아경제 성기호 기자] KOTRA가 우리 청년들의 해외취업 성공사례를 담은 수기집 '해외로 나간 청년들, 세계를 JOB다'를 발간했다고 4일 밝혔다.

2017년 시작돼 올해 네 번째 출간되는 이번 수기집에는 일본, 싱가포르, 베트남 등 세계 각지에서 취업한 우리 청년 30명의 사례가 담겼다. 사례별로 취업계기, 준비과정, 면접방법, 취업노하우, 입사 후 현지적응기 등 생생한 경험담이 들어있다.

수기집에는 ▲대기업 입사에 수차례 낙방 후 해외로 눈을 돌려 싱가포르 물류회사 취업 ▲면접에서 강한 의지를 드러내며 미국 방송사 취직 성공 ▲국내 금융사 취업의 꿈을 베트남 해외법인에서 실현 등 도움이 될 만한 사례가 많다.

'해외로 나간 청년들, 세계를 JOB다'는 6일부터 KOTRA가 운영하는 해외취업 카페 ‘해취투게더’에서 무료로 내려받을 수 있다. 또한 해외취업 관련기관과 학교에도 배포될 예정이다.

김태호 KOTRA 중소중견기업본부장은 “미지의 세계를 향한 두려움을 이겨낸 해외 취업 선배들의 경험담을 바탕으로 우리 청년들이 보다 넓은 세상에서 꿈을 펼칠 수 있기를 바란다”고 말했다.

