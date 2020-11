SK브로드밴드, 세계 최대 유선통신 전시회 최고 서비스상 수상

[아시아경제 김흥순 기자] SK브로드밴드는 세계 최대 유선통신 전시회인 '브로드밴드 월드 포럼 2020(BBWF 2020)'에서 차세대 유·무선 통합 네트워크 솔루션으로 '최고 서비스상'을 수상했다고 2일 밝혔다.

BBWF는 글로벌 정보통신기술 연구기관인 Informa Telecoms & Media가 주관하는 유선통신 분야 세계 최고 권위의 행사다. 이번 행사에서는 초고속인터넷, WiFi, 네트워크 가상화, 인공지능(AI) 등 다양한 분야에서 세계 최고의 기술이 소개됐다.

SK브로드밴드는 유·무선 가입자망의 광 소스 전송속도를 향상시켜 초고속인터넷, 5G 서비스, WiFi6의 성능을 최대로 구현할 수 있도록 해주는 광 트랜시버(Fiber Transceiver) 기술로 수상의 영예를 안았다. 2017년과 2018년에 세 번째 최고상 수상이다.

박찬웅 SK브로드밴드 Infra본부장은 "국내를 넘어 해외에서까지 SK브로드밴드의 기술력을 인정받은 결과"라며 "향후에도 지속적인 기술혁신을 통해 국내 산업 활성화와 최고 품질의 서비스 제공에 기여할 것"이라고 말했다.

