경찰, 기업에 조사 정보 넘겨준 공정위 관계자 2명 송치

[아시아경제 이관주 기자] 공정거래위원회의 전·현직 직원들이 기업 측 브로커에게 조사 정보를 넘겨줬다는 의혹에 대한 경찰 수사가 막바지로 가고 있다.

송민헌 경찰청 차장은 2일 기자간담회에서 “공정위 전현직 관계자 4명 중 뇌물수수 혐의를 받는 2명을 기소 의견으로 검찰에 송치했다”며 “공무상 비밀누설 혐의를 받는 나머지 2명에 대해서는 추가 수사 중”이라고 밝혔다.

앞서 경찰청 중대범죄수사과는 사조산업 측 브로커에게 조사 일정을 비롯한 각종 정보를 제공한 혐의로 공정위 관계자 4명을 입건한 바 있다.

이 브로커는 공정위 민간자문위원을 지낸 인물로, 공정위 관계자들에게 접대·향응을 제공하고 사조산업과 관련된 조사 정보를 얻어 기업에 전달한 것으로 전해졌다. 해당 브로커는 구속 송치된 상태다.

경찰이 수사 중인 공정위 관계자 4명 중 3명은 전직, 1명은 현직인 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “추가 수사 중인 2명은 조만간 불러 조사할 예정”이라며 “관련 법률 위반 부분에 대해 수사할 것”이라고 설명했다. 경찰은 관련된 업체나 공정위 전현직 관계자가 더 있는지도 확인할 방침이다.

