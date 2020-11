DB금융투자, ELS·DLB·ELB 4종 판매

[아시아경제 구은모 기자] DB금융투자 DB금융투자 016610 | 코스피 증권정보 현재가 3,910 전일대비 65 등락률 +1.69% 거래량 25,027 전일가 3,845 2020.11.02 10:41 장중(20분지연) 관련기사 한국벤처투자·DB금융투자 업무협약 체결DB금융투자, 해외선물옵션 실전투자대회 실시DB금융투자, ‘ETF 드림’ 이벤트 진행 close 는 오는 6일까지 주가연계증권(ELS), 기타파생결합사채(DLB), 주가연계파생결합사채(ELB) 등 4종의 상품을 판매한다고 2일 밝혔다.

‘DB 해피플러스 ELS 제2188회’는 KOSPI200레버리지 지수를 기초자산으로 하며, 3년 만기에 4개월 단위로 조기상환 기회와 최대 연 4.5%의 수익이 지급된다. 또 조기상환이 되지 않더라도 만기평가일에 최초기준가격 대비 65% 이상이면 13.5%(연 4.5%)의 수익이 지급된다. 다만 만기평가가격이 65% 미만이면 기초자산의 하락률에 따라 원금 손실을 볼 수 있다. 최소 10만원 이상 10만원 단위로 청약이 가능하다.

‘DB 세이프 DLB 제359회’는 6개월 만기 원금지급형 상품으로 양도성예금증서(CD) 91일물 최종호가수익률의 만기평가가격이 10% 이상이면 연 1.41%의 수익이 지급되고, 10% 미만인 경우에도 연 1.4%의 수익이 지급된다. 최소 100만원 이상 100만원 단위로 청약이 가능하다.

이밖에 신규 및 휴면고객을 대상으로 원금지급형 상품인 ‘마이 퍼스트 DB DLB 제76회’와 ‘DB 세이프 제592회 ELB’도 함께 판매한다. 청약은 DB금융투자 전 영업점, 홈페이지, 모바일 앱에서 가능하다.

