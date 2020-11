야나두, 스파크플러스 등 스타트업 100여개사 참가

[아시아경제 김철현 기자] 한국엔젤투자협회는 국내 스타트업 육성 및 일자리 창출을 위한 '2020 스타트업 채용 페스티벌'이 2일부터 13일까지 약 2주간 온라인으로 진행된다고 밝혔다. 13일에는 코엑스 스타트업브랜치에서 오프라인 행사도 열린다.

강남구가 주최하고, 한국엔젤투자협회와 익스플래닛이 공동으로 주관하는 이번 행사에는 야나두, 스파크플러스, 중고나라, 스푼라디오 등 스타트업 100여 개사가 참가한다. 구직자는 홈페이지와 연동된 채용 전용 애플리케이션을 통해 희망하는 스타트업에 개별 접수 및 구직 상담을 할 수 있으며, 서류 합격자에 한해 화상 면접이 이뤄질 예정이다.

13일 오프라인 행사에서는 채용 부스 운영, 주제강연 및 패널토크, 기업설명회 등이 진행되며 개막 및 무대 행사는 한국엔젤투자협회 유튜브로 생중계된다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr