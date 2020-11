국민카드로 진에어 항공권 구매시 가격대 따라 1·2만원 할인쿠폰 제공

[아시아경제 유제훈 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 8,360 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,380 2020.11.02 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 진에어, LCC 첫 화물전용기-카고시트백 운영 개시'편도 최저 7200원' 진에어, 가을여행주간 특가항공권진에어, 15일 인천→中칭다오 임시편 운항나서 close 는 오는 6일까지 국민카드와 함께 국내선 전 노선을 대상으로 타임세일 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

진에어에 따르면 이번 행사는 매일 오전 11시부터 오후 2시까지 3시간 동안 국내선 할인쿠폰을 진에어 홈페이지 및 모바일 웹 및 어플리케이션을 통해 제공하는 방식으로 이뤄진다.

할인쿠폰은 오는 15일까지 운항하는 출발임박 국내선 전 노선 항공권을 대상으로 사용 가능하다. 국민카드로 5만원 이상 진에어 항공권 예매 시 1만원, 10만원 이상 예매시 2만원 할인이 적용되며, 발급 당일 한정으로 사용 가능하다. 할인쿠폰은 1000명씩 선착순 제공되며 마감시 조기종료된다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr