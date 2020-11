민주당 "탄핵 야기하고 대선 후보 낸 국민의힘, 과거 사죄부터"

[아시아경제 김혜민 기자] 더불어민주당은 1일 서울·부산시장 보궐선거 공천 추진에 대한 국민의힘의 강도 높은 비판에 "두 전직 대통령과 함께 대한민국을 망친 과오에 대해 국민과 역사 앞에 사죄부터 하라"고 날을 세웠다.

신영대 민주당 대변인은 이날 논평을 통해 "민주당은 소속 시장의 잘못으로 서울·부산시장 재보선을 초래한 것에 대해 국민께 사과드린다"며 이 같이 말했다. 그러면서 전당원투표를 진행한데 대해 "책임있는 집권여당으로서 후보 공천을 통해 시민의 선택권을 보장하고 심판받는 것에 대한 찬반 여부를 묻는 것"이라고 덧붙였다.

신 대변인은 "금일 국민의힘은 기자간담회를 통해 이러한 민주당의 노력을 폄훼했다"며 "민주당의 전당원투표를 비판하기에 앞서 내일로 예정된 이명박 전 대통령의 구속수감에 대한 입장부터 밝혀야 한다"고 지적했다.

그는 "거짓으로 시작된 이 전 대통령의 집권은 4대강 사업, 용산참사, 자원개발 비리 등 국가의 수익모델화와 민주주의 퇴보를 야기했다"며 "이어진 박근혜 전 대통령 역시 국정원 및 군의 댓글 조작사건, 백남기 농민 사망 및 조작사건, 세월호 참사 등 국가의 비극을 초래했고 최순실의 국정농단으로 탄핵된 후 구속수감 중"이라고 말했다.

신 대변인은 "국민의힘의 전신인 새누리당은 헌정 사상 최초의 탄핵을 야기하며 엄청난 사회적 혼란을 야기하고도 조기 대선에서 국민께 일언반구도 없이 뻔뻔하게 자유한국당으로 당명을 바꿔 대통령 후보를 공천한 바 있다"며 "미래를 말하기 전에 과오에 대해 사죄부터 해야 한다"고 목소리를 높였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr