경기도, 국제 수소포럼 개최한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 국제 수소포럼을 개최한다. 수소는 최근 정부의 그린뉴딜 정책의 핵심 에너지로 부상하고 있다.

경기도는 경제 활성화를 목적으로 민간 국제 협력 강화와 네트워크 구축을 위해 '2020 경기국제수소포럼'을 5일 개최한다고 1일 밝혔다. 도가 주최하는 최초의 국제수소포럼이다.

사회적 거리두기에 따라 포럼은 온라인 플랫폼을 활용한 비대면 방식으로 열린다.

참여 희망자는 행사 공식 홈페이지(http://h2forum.or.kr)에 들어가 관련 내용을 시청할 수 있다.

'수소경제, 미래를 생각하다'를 주제로 열리는 이번 포럼은 중앙 정부와 지자체, 국내외 학계, 수소기술 전문가, 기업인, 일반인 등 패널 40여명이 참석해 수소에 대한 다양한 생각과 미래를 공유하고 경기도 수소에너지 생태계 확산 방안을 논의하게 된다.

엄진섭 도 환경국장은 "경기도는 수소경제 최대 수요지며 수소 관련분야의 집적도가 높아 수소산업 활성화가 가장 기대되는 지역"이라며 "도내 생산 기반 시설을 바탕으로 경기도 수소 산업이 대한민국 수소 경제를 견인할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

도는 매년 수소 포럼을 개최할 계획이다.

