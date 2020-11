문재인 대통령은 1일 청와대 일자리수석에 임서정 고용노동부 차관을, 식품의약품안전처 처장에 김강립 보건복지부 차관을 내정하는 등 12개 차관급 인사를 단행했다.

