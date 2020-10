코스피, 외국인·기관 '팔자'에 장초반 약세...2300선 등락

[아시아경제 박지환 기자] 29일 코스피가 미국과 유럽 증시 급락 소식에 장초반 약세를 보이고 있다.

한국거래소에 따르면 오전 9시45분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.74% 내린 2304.37을 기록했다. 코스피는 전장보다 32.92포인트(1.40%) 내린 2312.34에 출발해 약세 흐름을 나타냈다.

이날 뉴욕증시 주요 지수는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산과 각국의 봉쇄 조치 강화에 대한 공포로 급락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 943.24p(3.43%) 급락한 2만6519.95에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 119.65p(3.53%) 추락한 3271.03에 기술주 중심의 나스닥 지수는 426.48p(3.73%) 폭락한 1만1004.87에 장을 마감했다. 다우지수와 S&P500 지수는 지난 6월11일 이후 최대 낙폭을 기록했다.

서상영 키움증권 연구원은 "유럽과 미국 주식시장은 걷잡을 수 없을 정도로 확산하는 코로나19 사태로 공포 심리가 크게 높아져 급락했다"며 "한국 증시는 위축된 투자심리 속 미 증시 특징처럼 실적 발표와 그에 따른 분석으로 종목들의 변화폭이 확대되는 종목 장세가 펼쳐질 것으로 예상한다"고 진단했다.

코스피 시장 수급별로는 개인이 2339억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 1442억원, 951억원어치를 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 대다수가 하락했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,100 전일대비 900 등락률 -1.53% 거래량 6,701,797 전일가 59,000 2020.10.29 10:11 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 코로나 보복소비 3Q 깜짝실적, 4Q는 우려(종합)갤노트·폴드 날개 달고 IM 영업익 4.4조…4분기는 감소 전망삼성전자, 3분기 매출 67조원…분기실적 역대 최대(상보) close (-1.53%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 81,300 전일대비 1,600 등락률 -1.93% 거래량 895,670 전일가 82,900 2020.10.29 10:11 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 역대급 실적 기록한 SK머티리얼즈…영업익 첫 600억 돌파코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승 close (-2.05%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 299,000 전일대비 500 등락률 +0.17% 거래량 323,944 전일가 298,500 2020.10.29 10:11 장중(20분지연) 관련기사 네이버, 3분기 영업이익 2917억원…전년동기대비 1.8%↑네이버 같은 '검색결과 조작' 없게…공정위, 법개정 추진코로나 재확산 불안…코스피 2330선 하락 마감, 코스닥 780선대로 상승 close (-0.34%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 633,000 전일대비 9,000 등락률 -1.40% 거래량 78,756 전일가 642,000 2020.10.29 10:10 장중(20분지연) 관련기사 LG화학 "한국 배터리 소송전, 외부 영향력 행사 안돼" WSJ 기고배터리 대장주들, 최대 실적에도 주가 지지부진 왜 中 9월 전기차 배터리 사용량 전년比 45.1% ↑ close (-1.56%) 등이 하락했다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 645,000 전일대비 8,000 등락률 +1.26% 거래량 40,221 전일가 637,000 2020.10.29 10:11 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승외국인·기관 매도세에 코스피 2326.55로 하락 출발 close (0.78%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 244,000 전일대비 1,500 등락률 +0.62% 거래량 262,947 전일가 242,500 2020.10.29 10:11 장중(20분지연) 관련기사 릴리 임상중단…셀트리온 '경증환자 조기 항체치료' 주목코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감셀트리온, 최근 5일 기관 21만 5787주 순매도... 주가 24만 원(+0.42%) close (0.21%) 등은 상승했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.58% 하락한 793.75를 나타냈다. 지수는 전장보다 15.18포인트(1.88%) 내린 791.02에 개장해 하락세를 지속했다.

수급별로는 개인이 1111억원어치를 순매수하면서 지수를 방어했다. 반면 외국인은 835억원, 기관은 203억원 순매도했다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 264,300 전일대비 6,000 등락률 +2.32% 거래량 461,536 전일가 258,300 2020.10.29 10:11 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감씨젠, 주가 25만 7300원.. 전일대비 0.39%코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승 close (1.43%)과 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 203,100 전일대비 5,100 등락률 +2.58% 거래량 75,270 전일가 198,000 2020.10.29 10:11 장중(20분지연) 관련기사 휴젤, 18만주 감자 결정휴젤, 커뮤니티 활발... 주가 -0.58%.휴젤, 400억원 투입해 제3공장 건설…年 800만 바이알 규모 생산 close (1.67%) 등을 제외한 모든 종목이 하락했다. 특히 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 161,800 전일대비 5,400 등락률 -3.23% 거래량 101,030 전일가 167,200 2020.10.29 10:10 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승외국인·기관 매도세에 코스피 2326.55로 하락 출발 close (3.59%)의 하락폭이 두드러졌다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr