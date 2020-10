[아시아경제 송승윤 기자] 대한그린파워 대한그린파워 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,175 전일대비 25 등락률 +2.17% 거래량 3,747,278 전일가 1,150 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 대한그린파워 “모회사 대한그린에너지, 1000억원 투자 유치”친환경 관련된 내용 쏟아집니다! 그 중 풍력발전 시장 잡으세요!!【전문가추천】 월요일 (21일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close 는 풍력발전업 업체 재원에너지 주식 60만주를 30억원에 취득한다고 28일 공시했다.

주식 취득 뒤 대한그린파워의 재원에너지 지분율은 60.7%다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다.

