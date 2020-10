한국노총 찾은 김종인 “노동관계법 개정·비정규직 문제 해결해야”

한국노총 “사회안전망 강화, 노동 유연화 보상으로 거래 불가”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 28일 “이번 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태를 겪으면서 여러 상황을 볼 것 같으면 노동관계 제반 법률도 새로운 여건에 맞춰 개정돼야 하지 않겠나”라고 밝혔다.

김종인 위원장은 이날 오후 한국노동조합총연맹(한국노총)을 방문해 간담회를 열고 “4차 산업 구조로 이전하는 상황에서 로봇과 AI로 인해 고용 문제가 심각한 상황으로 빠지지 않을까 하는 우려를 갖고 있다”며 “이러한 것을 해결하기 위해 모든 근로자들이 함께 참여하고, 타협할 수 있는 장을 만드는 게 더 중요하지 않겠나”라며 이같이 말했다.

김종인 위원장은 “우리나라가 문제되는 것이 비정규직 근로자 상황을 어떻게 해소할 것이냐”라며 “이것 역시 정규직과 비정규직 노조가 같이 협력하지 않으면 결코 해결될 수 없다”고 강조했다.

김종인 위원장은 “모든 사람들이 함께 노력해서 해결할 수 있는 것을 만들어주는 게 정치권의 역할”이라며 “우리당도 심각하게 논의해서 합당한 안을 제시하려 노력하고 있다”고 밝혔다.

김동명 한국노총 위원장은 “지난 2014년 9월에 국민의힘의 전신인 김무성 새누리당 대표의 방문 이후 6년 만이다. 오랜만에 찾아준 만큼 더 큰 환영 인사를 드린다”며 “김종인 위원장이 발표한 새 정강정책이 인상 깊었다. 양극화 해소, 불공정 행위 근절, 양질 일자리 창출, 안전한 노동환경, 발전적 노사관계 구축 등 과감한 전환 시도에 박수를 보낸다”고 말했다.

김동명 위원장은 “노동시장 유연화 추진, 정규직 전환 문제 제기는 우리나라의 특수성과 역사적 경험 비춰봤을 때 좀 더 깊은 토론과 사회적 공론화가 필요하다”며 “사회안전망 강화는 국가의 책무이지 (노동) 유연화의 보상으로 거래될 수 없다”고 지적했다.

김동명 위원장은 “코로나19 사태 계기로 국민들은 삶의 최저기준을 끌어올리고 이중 삼중의 안전망을 만들어야 한다는 공감대에 동의했다”며 “국민의힘도 ILO 협약 비준에 앞장서주리라 믿는다”고 밝혔다.

