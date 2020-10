2050 장기 저탄소 발전전략…기업들 "부담 증가가 가장 우려"

[아시아경제 성기호 기자] '2050 장기 저탄소 발전전략' 관련 온실가스 감축 목표 달성 과정에서 ‘환경규제 강화에 따른 기업 부담이 증가할 것’이라는 기업들의 우려의 목소리가 가장 높게 나타났다.

한국경영자총협회(경총)는 국내 기업 119개소(응답 기준)를 대상으로 실시한 '2050 장기 저탄소 발전전략 기업 실태조사 결과'를 28일 발표했다.

‘2050 장기 저탄소 발전전략'은 UN기후변화협약에 따라 모든 당사국이 국가 기후변화 대응 정책 및 온실가스 감축 목표 등을 설정하여 UN에 제출하는 보고서이다. 이미 EU, 일본 등 17개국이 자국의 발전전략을 UN에 제출하였으며, 우리나라도'2050 장기 저탄소 발전전략'을 올해 안에 UN에 제출할 예정이다.

설문조사 결과에 따르면 정부가 2050년 탄소중립 사회를 지향하는 정책을 결정할 경우 가장 큰 부담 요인으로 응답 기업의 72.9%가 ‘이행 과정에서 환경규제 강화에 따른 기업 부담이 늘어날 것’이라고 답변했다.

또한 정부가 2050 국가 온실가스 감축목표를 설정할 때 가장 고려해야 할 점에 대해 응답 기업의 53.8%가 ‘현재 우리나라 기업의 경제·사회적 상황’을, 41.2%가 ‘기업 경쟁력 강화 및 신성장 동력 도출 등 미래 경쟁력 확보 등이 필요하다.’고 대답해, 응답 기업의 95%가 ’현재 우리나라 기업의 상황과 국가 경쟁력을 고려해야 한다.‘고 답변했다.

한편 응답 기업의 절반에 가까운 44.1%가 2050 장기 저탄소 발전전략 관련 ‘2050년 국가 온실가스 감축 목표’에 대해 ‘온실가스 배출량을 2017년 대비 40% 감축하는 것이 적절하다.’고 응답했다.

아울러 정부가 설정한 2050년 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해 우선적으로 고려해야 할 것을 조사한 결과, ‘산업계 의견을 적극 수렴하여 현실성 있는 정책 마련’이라는 응답이 44.1%, ‘기업이 원활하게 참여할 수 있는 제반여건 조성’이 39.8% 순으로 나타나 산업계 의견수렴 및 참여를 위한 제반여건 조성이 필요하다고 답변한 기업이 83.9%로 나타났다.

