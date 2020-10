롯데케미칼-고려대학교의료원, 항바이러스 플라스틱 소재 개발 나선다

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 240,500 전일대비 9,500 등락률 +4.11% 거래량 161,233 전일가 231,000 2020.10.28 10:02 장중(20분지연) 관련기사 사회적 거리두기 완화에도…개미들의 선택은 '차·화·전'외국인, 3주만에 '사자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고기관·외국인 보유 비중 확대 종목 및 최근이슈 분석 close 이 고려대학교의료원과 손잡고 항바이러스 플라스틱 소재 개발에 나선다.

롯데케미칼은 28일 오전 서울 성북구 고려대학교 의과대학 본관에서 '코로나 시대에 안심하고 사용할 수 있는 신소재 공동 개발'을 주제로 고려대학교의료원과 MOU(업무협약)를 체결했다.

이번 협약으로 롯데케미칼과 고려대의료원은 10월부터 1년 간 항바이러스 플라스틱 소재 연구개발 및 성능 평가를 공동 진행하기로 합의했다.

현재 항균소재는 국내에서 다양하게 출시되고 있으나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 바이러스로부터 안전하게 사용할 수 있는 플라스틱 소재 연구는 부족한 실정이다. 코로나19 바이러스 연구기관인 고려대학교의료원과의 공동연구를 통해 폭넓은 항바이러스 성능을 보유한 플라스틱 신소재를 선제적으로 개발한다는 계획이다.

롯데케미칼은 오랜 제품 기술력을 바탕으로 생활?욕실용품, 전기전자 제품의 부품, 가구 등의 플라스틱 및 인조대리석에 적용 가능한 항균소재를 2017년 개발하여 공급 중이다. 또 올해 9월에는 합성수지 소재 분야에서 인플루엔자 A 독감 바이러스에 대한 항바이러스 성능을 검증 받아 세계 최초로 항바이러스 가공품의 국제표준인 ISO 21702 인증을 취득했다. 이번 고려대학교의료원과의 연구 결과를 바탕으로 코로나19 항바이러스 성능을 강화한 합성수지 소재를 내년 중으로 제품화하여 생활 방역 등에 기여한다는 계획이다.

이영준 롯데케미칼 대표는 "이번 공동연구를 바탕으로 위드(WITH) 코로나 시대의 트렌드에 맞춘 차별화된 소재솔루션을 지속적으로 확보하여 고객 만족과 제품경쟁력 강화에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김영훈 고려대학교의료원장은 "양 기관의 우수한 연구역량과 기술을 기반으로 협업을 통해 인류의 건강한 삶에 기여하는 한편, 의료산업을 활성화하고 사회적 가치를 실현할 것"이라 밝혔다.

