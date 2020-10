온라인 화장품 소비 ↑…롯데온 '뷰티넘버원' 강화

[아시아경제 차민영 기자] 롯데온(ON)이 온라인 뷰티 시장을 잡기 위해 원스탑 뷰티 쇼핑 사이트인 ‘뷰티넘버원’을 강화한다고 28일 밝혔다.

롯데온의 뷰티넘버원은 롯데온을 비롯해 백화점 및 롭스에서 판매하는 명품 화장품과 일반 화장품 등 2500여개 브랜드 약 170 만개 상품을 한 자리에 모은 전문 사이트다. 기초 화장품부터 색조 화장품, 바디·헤어 케어·향수까지 총집합했다.

뷰티 상품은 비대면(언택트) 소비 트렌드를 타고 오프라인에서 온라인으로 구매 비중이 급격하게 옮겨간 상품 중 하나다. 실제로 롯데온의 매출을 살펴보면 뷰티 상품 매출은 매월 두 자릿수 이상 증가하고 있다. 뷰티 상품의 9월 매출은 5월과 비교해 83.9% 신장한 것으로 나타났다.

롯데온은 뷰티넘버원 페이지에 베스트 상품과 베스트 리뷰를 동시에 노출하는 ‘생생 리뷰’ 코너를 운영 중이다. 매주 신상품 체험단도 모집하고 있다. 신상품에 대한 기대감과 본인 계정의 소셜네트워크서비스(SNS) URL을 체험단 모집 페이지에 남기면 참여할 수 있으며 선발된 체험단 중 우수 리뷰어에게는 상품을 증정한다. 오는 11일까지는 돌체앤가바나에서 새롭게 선보인 패션립 체험단 30명을 모집하고 있으며, 우수 후기 작성자 5명을 뽑아 ‘립 디파이너 유니버셜 립 퍼펙터’를 증정한다.

한편, 롯데온은 다음달 1일까지 진행하는 ‘롯데온세상’ 행사 기간에 맞춰 에스티로더, 디올, 설화수 등 인기 화장품 30개 브랜드의 상품을 할인 판매하는 ‘롯데온 뷰티데이’을 개최한다. 행사기간에는 롯데온에서 단독으로 선보이는 SK-II 피테라에센스 330ml 세트를 32만6000원에, 에스티로더 갈색병 세럼 50ml 세트를 13만3450원에 판매한다. 행사 상품을 10만원 이상 구매 시 엘포인트 5000점을 적립해준다.

김장규 롯데e커머스 스토어부문장은 “뷰티 상품은 언택트 소비 트렌드에 맞춰 온라인에서 급격하게 성장하는 시장 중에 하나”라며 “롯데온도 온라인 뷰티 시장에서 영향력을 확대하기 위해 뷰티 상품 원스탑 쇼핑이 가능한 뷰티 넘버원을 오픈했으며 신상품 체험단 및 리뷰 등 다양한 이벤트를 통해 적극적으로 고객 유치에 나설 계획이다”고 말했다.

