신세계百, 올해 마지막 '와인 창고전' 연다

[아시아경제 이승진 기자] 신세계백화점이 올해 마지막 대형 와인 행사를 펼친다.

신세계백화점이 오는 29일부터 11월 5일까지 일주일 간 진행하는 이번 ‘와인 창고전’은 총 100억원 상당의 물량으로 올해 최대 규모다. 총 50만병 8개 수입사가 참여하는 이번 하반기 와인 행사는 최대 92% 할인된 가격으로판매한다.

올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 홈술족 증가, 결혼식 답례품 등 다양한 이유로 와인을 선호하는 고객이 크게 늘었다. 실제로 신세계백화점의 1월부터 10월까지 와인 장르 구매 객수는 5년 전 같은 기간에 비해 역대 최대 신장률인 35%를 기록했다.

이에 신세계는 그 동안 와인 매장에서 가장 많은 인기를 얻은 제품을 모아 선보일 예정이다. 먼저 와인이 대중화되면서 가성비 높은 상품은 선보인다. 대표 상품으로는 깔끔한 풍미를 느낄 수 있는 '멧츠 로드 레드(3만5000원)', 적당한 바디감을 가진 '슬링 샷(4만5000원)', '홀리스(7만8000원)' 등이 있다.

또 신세계백화점 식품 장르 VIP 고객에게는 소믈리에 국가대표 정하봉이 직접 와인 추천을 해준다. 평소 와인에 대한 궁금증 및 와인을 마실 때 꼭 기억해야 되는 점, 어울리는 음식 페어링 등 소믈리에의 와인 철학을 영상으로마련했다.

프리미엄 와인도 풍성하다. 이번 창고전에서는 전설적인 와인인 샤또 무통 로칠드'05를 130만원에 판매하고 샤또 페트뤼스'05를 720만원에 내놓는다. 샤또 무통 로칠드 '08(100만원) 스크리밍 이글 '06(400만원) 등도 한정 수량으로 선보인다.

이외에도 최근 인기 있는 각종 스파클링 와인도 균일가전으로 만나볼 수 있다. 솔라시오 모스카토 다스티 1만5000원, 간치아 아스티 1만7000원, 슈렘스버그 블랑 드 누아를 5만5000원에 선보인다.

신세계 와인 바이어가 직접 발굴한 단독 상품도 선보인다. 소량 생산되는 고품종 제품인 레비아탄을 6만9000원, 멧츠로드 피노누아와 샤도네이를 각각 3만5000원에 판매한다. 40년간 미국 레스토랑의 대표 인기 와인 호니그소비뇽 블랑도 3만5000원에 단독으로 준비했다.

한편 온라인몰 SSG닷컴에서는 이번 와인 행사를 맞아 10월 26일부터 '쓱와인' 전용 코너를 만들어 6병 이상 구매 시 추가 5% 할인 쿠폰을 지급해주는 기념 행사를 준비했다.

최원준 신세계백화점 식품담당은 "이번 와인 창고 대방출전은 가격과 품질이 보장된 가성비 제품을 비롯해 신세계에서만 만날 수 있는 단독 상품도 다양하다”며 “올해에는 특별한 온라인 기획전을 선보이는 등 안전한 쇼핑을 할 수있도록 최선을 다할 것"라고 말했다.

