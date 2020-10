달 표면에 더 많은 물 존재 가능성…"탐사 식수·연료 등 활용할 수도"

[아시아경제 정현진 기자] 달에 기존에 알려졌던 것보다 많은 물이 존재하고 더 쉽게 확보할 수 있을 것으로 보인다는 연구 결과가 나왔다. 처음으로 햇빛이 비치는 달 표면에 물(H₂O) 분자 분광 신호가 분명하게 포착됐다는 연구결과와 함께 달 남극의 영구 음영지역에 기대했던 것보다 얼음 형태의 물이 있을 수 있다는 가능성이 제기됐다.

26일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 두 연구 결과는 이날 과학저널 '네이처 천문학'을 통해 발표됐다. 두 연구 결과 모두 달에서 물을 확보하는 것이 예상보다 용이할 수 있다는 것을 보여준다고 외신들은 평가했다.

네이처에 따르면 미국 항공우주국(NASA) 고더드 우주비행센터 연구원 케이스 호니볼 박사가 이끄는 연구팀은 보잉 747기를 개조해 적외선망원경 소피아를 장착, 운영한 '성층권적외선천문대(SOFIA)'의 달 관측 자료를 분석해 물 분자 분광 신호를 포착했다.

연구팀은 남반구 고위도 지역에 물 분자가 풍부하게 존재하며 대부분 달 표면의 먼지와 다른 입자 사이에 있는 것으로 추정했다. 이를 통해 물 분자가 달의 혹독한 환경에서도 견딜 수 있는 것으로 연구진들은 판단했다.

이와 함께 물이 얼음 형태로 보존돼 있을 수 있는 달 남극의 영구 음영지역에 얼음 분자를 축적하는 '콜드트랩'이 예상보다 더 많은 것으로 추정됐다. 볼더 콜로라도대학 천체물리학 조교수 폴 헤인 박사가 이끄는 연구팀은 콜드트랩이 다양한 크기와 형태로 존재하며 이전에 추정되던 것의 두 배가 넘는 약 1만5000제곱마일에 걸쳐 남극과 북극 주변에 형성돼 있는 것으로 추산했다.

연구팀은 콜드트랩이 작은 것은 지름이 1㎝밖에 안 되는 것도 있으며 "우주비행사가 (얼음을 찾아 큰 충돌구의) 음영지역으로 깊이 들어갈 필요 없이 주변에서 1m짜리 음영을 찾아내 활용할 수도 있다"고 설명했다. 다만 달의 영구 음영지역이 실제 얼음을 가졌는지는 이번 연구에서 입증하지 못했으며 이를 입증하기 위해서는 우주비행사 등이 직접 가보는 수밖에 없다고 덧붙였다.

물은 달 탐사 현장에서 식수로 이용할 수 있을 뿐만 아니라 수소를 분리해 로켓 연료로 활용할 수 있는 귀중한 자원이다. 헤인 박사는 "이번 연구 결과가 맞다면 식수나 로켓 연료, NASA가 물을 요구하는 모든 것에 더 쉽게 접근하게 될 것"이라고 했다.

