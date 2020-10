유진로봇, 아이클레보 라이언 로봇청소기 예약판매

[아시아경제 문혜원 기자] 유진로봇은 카카오프렌즈와의 컬래버를 통해 탄생한 ‘아이클레보 라이언 로봇청소기’의 단독 예약판매 이벤트를 SSG와 함께 진행한다고 27일 밝혔다.

아이클레보 라이언 로봇청소기는 9월 크라우드 펀딩 플랫폼 ‘와디즈’를 통해 진행된 펀딩 프로젝트에서 와디즈 실시간 랭킹 1위를 차지하며 한정 수량이 모두 품절되는 뜨거운 반응을 얻었다. 시선을 사로잡는 귀여운 디자인으로 SNS 사용 후기 인증까지 이어지고 있다.

이번 SSG 단독 예약판매를 통해 구입할 수 있는 아이클레보 라이언 로봇청소기는 오직 아이클레보에서만 만날 수 있는 라이언 캐릭터 디자인과 작고 귀여운 컴팩트한 사이즈로, 원룸에서도 공간 제약 없이 편리하게 사용할 수 있다. 때문에 1인 가구, 원룸과 아이방 및 작은방 전용 세컨드 로봇청소기로 주목받고 있다.

아이클레보 라이언 로봇청소기는 랜덤모드, 스팟모드, 엣지모드가 랜덤으로 적용되는 멀티 클리닝 시스템으로 벽면까지 효율적인 흡입청소가 가능하다. 기본 구성품인 걸레판을 장착해 흡입과 물걸레 청소를 2in1으로 동시에 진행할 수 있다. 컴팩트한 사이즈에 10만원대 가격으로, 청소에 필요한 모든 기능을 갖춘 가성비 로봇청소기다.

아이클레보 담당자는 “라이언 로봇청소기는 와디즈 펀딩을 통해 준비된 수량이 모두 매진되는 뜨거운 반응을 얻었다”며 “귀여운 디자인에 꼼꼼한 청소기능까지 더해져 원룸 전용이나, 세컨드 로봇청소기로 사용하고 싶다는 고객들의 성원에 힘입어 SSG에서 예약판매 혜택으로 구입할 수 있도록 준비했다”고 말했다.

한편 이번 라이언 로봇청소기 예약판매 이벤트는 SSG와 아이클레보 직영몰에서만 단독으로 진행된다. 사전 예약판매 기념으로 2만원 가격 할인에 구입고객 전원에게 라이언 에코백을 증정한다. 500대 한정으로 구입 가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr