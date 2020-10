[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 26일 오전 롯데홈쇼핑 언택트 바자회가 열린 도림동 다목적 배드민턴 체육관을 방문해 물건을 고르고 있다.

지난 주 온라인으로 바자회를 진행한 것에 이어 이번 주는 사회적 거리두기를 지키며 시간별 일정인원만 참여할 수 있는 오프라인 방식으로 바자회를 이어간다.

구는 롯데홈쇼핑으로부터 2억5000만원 상당 의류, 잡화 등 기부물품을 후원받았고, 판매 후의 수익금은 모두 저소득층 난방용품 지원을 위해 사용될 방침이다.

채 구청장은 따스한 나눔과 기부 문화가 영등포 곳곳에 퍼질 수 있도록 더욱 최선을 다하겠다고 전했다.

