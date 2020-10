속보[아시아경제 임주형 기자] 26일 안양시는 집단 감염이 발생 중인 안양 만안구 소재 노인주간보호시설 '어르신세상 만안센터' 관련 확진자 1명이 추가됐다고 밝혔다.

해당 확진자는 지난 21일 안양 227번 환자가 확진된 뒤 접촉자로 분류돼 자가격리 상태에서 진단 검사를 받고 확진됐다.

