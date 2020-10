인프라웨어, 개인 고객 대상 ‘폴라리스 오피스 프로’ 특가 프로모션 진행

[아시아경제 장효원 기자] 오피스 소프트웨어(SW) 전문기업 인프라웨어 인프라웨어 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 1,395 전일대비 45 등락률 -3.13% 거래량 221,171 전일가 1,440 2020.10.26 14:56 장중(20분지연) 관련기사 인프라웨어, ‘정보보호 투자 우수기업’으로 선정…"개인정보 보안 강화"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일인프라웨어, 코로나19 극복 위한 ‘폴라리스 오피스 1+1 프로모션’ 진행 close 가 폴라리스 오피스 클라우드 개인용 제품 중 가장 인기 제품인 ‘폴라리스 오피스 프로(Polaris Office PRO)’ 특가 할인 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

폴라리스 오피스 사용자 및 신규 가입자들은 최상위 기능을 제공하는 폴라리스 오피스 프로를 33% 할인된 가격에 이용할 수 있다. 프로모션은 오는 11월4일까지 2주간 진행된다.

폴라리스 오피스 프로는 MS 오피스, HWP, PDF, TXT, ODF 등 대부분의 파일을 읽고 편집할 수 있을 뿐 아니라 PDF를 워드, 시트, 슬라이드 등 오피스 문서로 변환해 편집할 수 있다. 무제한 편집 및 파일 저장이 가능하며 총 15대의 PC, Mac, 안드로이드 및 iOS 모바일 기기 등에 등록 사용할 수 있어 원격 협업, 팀 프로젝트, 학교 과제 등에 유용하다는 설명이다.

모든 기기와 자동 동기화되는 클라우드 저장소 10GB를 제공하고 작업 내용은 3개월 이내 복원할 수 있다.

인프라웨어 관계자는 “이번 프로모션은 한 단계 아래 요금제인 폴라리스 오피스 스마트와 같은 가격으로 폴라리스 오피스 프로 제품을 사용할 수 있는 기회”라며 “폴라리스 오피스 프로는 폴라리스 오피스 제품군 중 고객 만족도가 가장 높은 제품이다”고 말했다.

한편 인프라웨어는 오는 11월30일까지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 기업들을 위해 폴라리스 오피스 1+1 프로모션도 진행 중이다. 대상 제품은 기업에서 사용할 수 있는 PC용 폴라리스 오피스로 50% 할인된 가격에 라이선스를 구매하여 영구 사용이 가능하다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr