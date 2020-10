대원제약·티움바이오, 자궁근종 신약 국내 2상 승인

[아시아경제 조현의 기자] 대원제약 대원제약 003220 | 코스피 증권정보 현재가 18,200 전일대비 500 등락률 -2.67% 거래량 232,527 전일가 18,700 2020.10.26 15:10 장중(20분지연) 관련기사 대원제약, 주가 2만 3050원.. 전일대비 -1.07%덱사ㅇㅇㅇ 주사제 대장주 ‘ㅇㅇ약품’ 동급재료! 준비하세요!우진비앤지! 니가 왜 거기서 나와? 깜짝등장! 10배! 강력한 효과 close 은 티움바이오와 공동 개발 중인 자궁내막증·자궁근종 신약후보물질 'DW-4902'(티움바이오명 TU2670)이 식품의약품안전처로부터 국내 임상 2상 계획 승인을 받았다고 26일 밝혔다.

이번 임상에서는 자궁근종 환자를 대상으로 유효성과 안전성을 평가한다.

DW-4902는 시상하부에서 분비되는 생식샘자극호르몬(GnRH)의 신호를 막아 여포자극호르몬(FSH)과 황체형성호르몬(LH)의 분비를 차단한다. 또 난소에서 여성호르몬을 억제해 자궁내막증과 자궁근종의 치료를 돕는다.

1일 1회 먹는 약으로 개발 중인 만큼 기존 주사제 제형보다 약물 복용의 편의성이 높다. 현재까지 국내에 GnRH 길항제 계열 먹는 약은 아직 없다.

티움바이오는 지난해 2월 대원제약에 후보물질 기술을 이전했다. 대원제약은 국내 개발, 생산, 상업화를 담당한다. 대원제약은 국내에서 자궁근종 환자를 대상으로, 티움바이오는 러시아, 우크라이나, 이탈리아 등 해외 5개 국가에서 자궁내막증 환자를 대상으로 임상을 하고 있다.

대원제약 관계자는 "생리통, 불임, 난임, 유산의 원인이 될 수 있는 자궁내막증과 자궁근종 환자가 꾸준히 늘고 있다. 편리하고 안전한 신약을 개발해 여성들의 삶의 질 향상에 기여할 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr