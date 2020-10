경산·예천서 '독감백신 접종' 80대 2명 숨져 … 경북 사망자 6명으로

칠곡·울진에서는 70~80대 2명, 이상증세로 병원 치료중

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경산시와 예천군에서 80대 2명이 독감 예방주사를 맞은 뒤 숨져, 백신 접종 사망사례가 6건으로 늘어났다.

26일 경북도에 따르면 경산에서 사망한 A씨(89)는 지난 19일 한 의원에서 접종한 뒤 23일 호흡곤란과 복통으로 병원 응급실을 찾았다. 이후 증상이 악화돼 대구에 있는 종합병원 응급실로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

예천의 B씨(85·여)는 지난 19일 지역의 한 의원에서 접종한 뒤 25일 가슴이 답답하다고 호소하며 쓰러져 병원 응급실로 이송됐지만 숨졌다. 이들에 대한 기저질환 여부는 파악되지 않고 있다.

이로써 경북에서 26일 0시 기준 백신 접종 후 이상 반응으로 숨진 사례는 6건으로 늘었다. 접종 후 이상 반응을 호소하는 신고는 칠곡 1건, 울진 1건 등 2건이다.

칠곡 82세 남성은 접종 사흘 뒤인 지난 21일부터 발열과 어지러움으로 병원에서 입원 치료를 받고 있다. 울진에서는 75세 여성이 예방주사를 맞은 이튿날인 21일 감기 증세로 22일부터 병원에 입원해 있다.

경북도와 방역당국은 현재까지 발생한 사망자 6명 중 5명이 S사 백신을 맞은 것으로 확인하고 정밀 역학 조사를 벌이고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr